Dick Lukkien: 'We waren goed genoeg om te winnen'

"We geven ze dan toch nog teveel, ondanks dat we verder uitstekend verdedigd hebben. We hebben eigenlijk niets weggegeven en hebben ook aan de bal gespeeld zoals we wilden, al had het zeker in de eindfase wel beter gekund. Uiteindelijk dwongen we met het vele balbezit te weinig kansen af, terwijl de mogelijkheden op die kansen er wel waren. Als Rui Mendes voor rust betere voorzetten aflevert bijvoorbeeld of als Ole Romeny in een omschakelingsmoment in de tweede helft het overzicht bewaard. Natuurlijk kregen we nog een grote kans op de 2-0 via Mark Diemers, maar ik moet ook zeggen dat Vaessen, de doelman van RKC, er goed bij zat. Toch was het vanavond goed genoeg om te winnen en daarom is het zuur dat we dat niet hebben gedaan."