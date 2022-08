Nina Pothof finisht als tweede met vrouwenteam in 24 uur van Zolder

AUTOSPORT - Nina Pothof uit Wijster is met haar Xwift Racing Ladies-team als tweede gefinisht bij de 24 uur van Zolder. De vrouwen gingen zaterdagmiddag om vier uur van start en finishten dus gistermiddag om dezelfde tijd.

Het team van de pas 18-jarige Pothof reed in een BMW 325i en kwam uit in de Belcar Tourism-klasse: de langzaamste klasse van het veld.

In deze klasse stonden negen teams aan de start. De vrouwen kenden een moeizame kwalificatie en startten dan ook vanaf de negende plaats. Tijdens de race wisten zij zich op te werken naar plek twee en dat zorgde voor een emotionele teambaas Pieter Denys.

"Het is fenomenaal dat de vrouwen, die ons Xwift-project hebben doorlopen, als tweede zijn gefinisht", verklaart hij aan Autosportwereld.be. "De Belcar Tourism-klasse was sterk bezet en ze reden met een wagen met iets minder vermogen dan de rest. Ik kan nu al zeggen dat er één of twee vrouwen zijn die bovenaan met de mannen mee kunnen. Zij hebben geen enkel technisch probleem gekend en geen fout gemaakt."