Jorinde van Klinken pakt brons bij EK kogelstoten op doldwaze Supermonday

ATLETIEK - Jorinde van Klinken (22) uit Assen heeft bij het kogelstoten op het EK atletiek in München brons gewonnen. Ze kwam tot een afstand van 18 meter en 94 centimeter. Tot vandaag had er nog nooit een Nederlandse vrouw een medaille gehaald op een EK bij het kogelstoten.

"Ik heb mezelf ook verrast. Ik raakte hem goed met m'n vingers dat kan zomaar anderhalve meter tot twee meter schelen", reageert Van Klinken. "Aan het begin van het jaar was twee medailles halen hier wel m'n doel. Maar ik heb eigenlijk het hele outdoor-seizoen nog geen goeie stoot gehad. De trainingen sinds het WK gaan ruk. Dus het is wel een beetje een verrassing dat het nu zo goed gaat."

Het goud ging met grote overmacht naar de Nederlandse Jessica Schilder. Zij verbeterde in haar tweede beurt haar eigen Nederlands record met 20 meter en 24 centimeter. Daarmee is ze de eerste Nederlandse vrouw ooit die over de 20 meter stoot. Het zilver ging met 19 meter 82 naar de Portugese Auriol Dongmo.

Drukke dag

Het was een uitzonderlijke drukke dag voor Van Klinken. Ze werkte vandaag zowel de kwalificatie van het kogelstoten als het discuswerpen af. En vanavond volgde dus ook nog de finale van het kogelstoten. Ze was de enige vrouw in het deelnemersveld die beide disciplines combineerde.

Kwalificatie kogelstoten

Vanmorgen trapte ze om 11.20 uur af met de kwalificatie van het kogelstoten. Daar had ze twee worpen nodig om de vereiste 18 meter 60 te gooien. In haar eerste worp kwam ze tot 18 meter 39 en daarna volgde 18 meter 62, wat dus genoeg was voor de finale van vanavond.

Kwalificatie discuswerpen

Om 18.15 uur volgde de kwalificatie van het discuswerpen. Daarin maakte de atlete uit Assen het nog spannend. Haar eerste twee worpen waren ongeldig. De kwalificatie-eis voor de finale stond op 63 meter en 50 centimeter of een plek in de top twaalf.

In haar derde poging kwam ze tot 62 meter en 18 centimeter. Dat bracht haar op de zevende plaats in de kwalificatie en daarmee stelde ze haar finaleplek veilig. Het persoonlijk record Van Klinken met de discus staat op 70 meter 22. Maar dit seizoen kwam ze nog niet verder dan 65 meter en 66 centimeter.

Morgen om 21.00 uur is die finale van het discuswerpen.

Finale kogelstoten

Om 20.38 uur volgde ook nog de finale van het kogelstoten waarvoor Van Klinken zich dus vanmorgen wist te plaatsen.