Tom Hendrikse knokt zich naar veertigste plek op EK marathon

ATLETIEK - Tom Hendrikse is bij het Europees kampioenschap op de marathon als veertigste gefinisht. De 24-jarige atleet uit Assen kwam tot een eindtijd van 2 uur 19 minuten en 21 seconden. Daarmee gaf hij exact negen minuten toe op de Duitse winnaar Richard Ringer. Hij pakte de Europese titel in 2 uur 10 minuten en 21 seconden.

Het was pas de tweede marathon in zijn carrière voor Tom Hendrikse. Bij zijn debuut, vorig jaar maart, kwam hij tot een tijd van 2 uur 13 minuten en 3 seconden. Maar de omstandigheden waren toen een stuk gunstiger.

Omstandigheden

In München werden vorige week nog temperaturen van boven de 30 graden voorspeld. Maar zo extreem was het niet. Maar bij de start van de mannen om 11.30 uur was het al wel 25 graden en was er een relatief hoge luchtvochtigheid van 52 procent. Tijdens de wedstrijd kwam regelmatig de zon door de bewolking, waardoor de omstandigheden zwaar waren.

Wedstrijdverloop

Na tien kilometer kwam Hendrikse door op de 73e plaats in een tijd van 32 minuten en 11 seconden. Hij liep gemiddeld 3 minuten en 13 seconden per kilometer. Omdat het om een kampioenschaps-marathon gaat is de plaats belangrijker dan de tijd.

Op het twintig-kilometerpunt was Hendrikse opgeschoven naar de 65e plaats. Na dertig kilometer liep de Assenaar op plek 52. Ook op het vijfendertig-kilometerpunt wist hij z'n gemiddelde, met 3 minuten en 15 seconde per kilometer, nog altijd knap vlak te houden. In de finale moest hij wel wat terrein prijsgeven. Maar met een gemiddelde kilometertijd van 3 minuten en 18 seconden kan hij onder deze omstandigheden tevreden zijn.

Er gingen vandaag 79 mannen van start bij het EK marathon, van wie er uiteindelijk 62 wisten te finishen.

Podium

De Europese titel in München ging in 2 uur, 10 minuten en 21 seconden naar de Duitser Richard Ringer. Hij verraste op de laatste meters de Israëlier Maru Taferi die het zilver won in 2 uur 10 minuten en 23 seconden. Ook het brons ging met Gashau Ayale naar Israël in 2 uur 10 minuten en 29 seconden.

Gerard Nijboer