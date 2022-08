Maike van der Duin knokt zich terug naar vijfde plaats in EK omnium

BAANWIELRENNEN - Maike van der Duin (20) uit Assen is vandaag als vijfde gefinisht bij het Europees kampioenschap op het omnium in München.

Het omnium is een klassement over vier baanonderdelen die op één dag worden verreden.

Op het openingsnummer, de scratch, finishte Van der Duin als vijfde. Het principe is simpel. Het peloton van twintig vrouwen reed vanmiddag in München een koers over 7,6 kilometer. Degene die als eerste finisht, wint dit onderdeel.