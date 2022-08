FC Emmen Podcast #3: 'Is een vervanger voor Kieftenbeld noodzakelijk?'

In de derde FC Emmen Podcast wordt uitgebreid de onnodige tegengoal tegen RKC geanalyseerd. De enige kans van de wedstrijd leverde de gasten een punt op en zorgde voor een downstemming in het Emmen-kamp. Op de tribune en op social media werden Keziah Veendorp en Jeroen Veldmate veelal als hoofdschuldigen aangewezen, maar was dat wel terecht? Miguel Araujo werd in ieder geval niet één keer werd genoemd en dat wekte verbazing bij de 'kenners' aan tafel bij René Posthuma.