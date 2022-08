Vitesse-aanwinst Scherpen wil minuten maken: 'Een seizoen lekker voetballen'

VOETBAL - Twee gespeeld, nul punten: Vitesse is het voetbalseizoen vrij belabberd begonnen. De Arnhemmers waren afgelopen jaren een vertrouwd gezicht in het linkerrijtje van de eredivisie en verrasten maanden geleden nog met een plek in de knock-outfase van de Conference League, maar de laatste resultaten wijzen op een terugval. Doelman Kjell Scherpen is nu aangetrokken om Vitesse er weer bovenop te helpen.

De afgelopen twee competitiewedstrijden mocht de huidige eerste keeper van Vitesse - Jeroen Houwen - acht keer de bal uit het net vissen. Scherpen lijkt zijn opvolger te worden, aangezien zijn collega-keeper nog geen verpletterende indruk heeft gemaakt. De Emmenaar zegt in gesprek met RTV Drenthe dan ook te rekenen op veel speeltijd.

"Ik heb gekozen voor Vitesse om meer minuten te gaan maken. Het doel is om lekker een seizoen te gaan voetballen en Vitesse is daar een mooie club voor. Bij een verhuurperiode ga je altijd ergens heen om te spelen. Dat hoop ik hier te gaan doen."

Loopbaan

Na zijn periode in Nederland bij FC Emmen en Ajax vertrok de 22-jarige goalie naar het Engelse Brighton & Hove Albion, waar hij tot de zomer van 2025 onder contract staat. Tot speeltijd in het eerste elftal leidde dat nog niet. Een verhuurperiode bij KV Oostende leverde ook niet al te veel speelminuten op. In overleg met Brighton, dat uitkomt in de Premier League, werd een nieuwe verhuurperiode als beste optie gezien.

"We wilden eerst in de Championship (tweede niveau in Groot-Brittannië, red.) kijken. In de voorbereiding zijn er ook aanbiedingen geweest, maar er waren wat dingetjes onzeker waardoor ik nog niet weg mocht bij Brighton. De club had me nog nodig. De geïnteresseerde clubs schakelden vervolgens door."