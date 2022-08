FC Rijnvogels laatste horde voor ACV richting KNVB Bekertoernooi

VOETBAL - ACV uit Assen heeft in de tweede kwalificatieronde van de TOTO KNVB Beker een uitwedstrijd geloot tegen FC Rijnvogels uit Katwijk. Winnen de Assenaren het duel, dan is de club zeker van een plek in de eerste ronde van het bekertoernooi. Ook betaald voetbalclubs doen daaraan mee.

De wedstrijd in de Zuid-Hollandse kustplaats wordt gespeeld op dinsdag 20 of woensdag 21 september. Het duel begint om 20.00 uur. In de eerste kwalificatieronde kwam ACV niet in actie, omdat de derde divisionist was vrijgeloot.