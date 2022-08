Crash Elmar Reinders leidt tot abrupt afscheid bij Deense ploeg

WIELRENNEN - Elmar Reinders (30) uit Assen had het afscheid bij z'n huidige ploeg Riwal heel anders voorgesteld. Gisteren ging hij in de eerste etappe van de Ronde van Denemarken hard onderuit en moest hij de koers verlaten.

Volgende week dinsdag zou hij zijn debuut in de WorldTour maken voor Team BikeExchange-Jayco. Of dat door kan gaan is nog even afwachten.