Arianne Hartono wint van voormalig nummer 5 van de wereld

TENNIS - Tennisster Arianne Hartono uit Meppel heeft in de eerste ronde van een WTA-toernooi in Vancouver van de voormalige nummer 5 van de wereld gewonnen.

In Vancouver versloeg ze Eugenie Bouchard. De Canadese piekte in 2017 op de wereldranglijst met een vijfde plaats. In dat jaar stond ze in de finale van Wimbledon, en haalde ze de halve finale van de Australian Open en van Roland Garros. Bouchard eindigde dat jaar als zevende van de wereld, maar de jaren daarna zakte ze snel weg op de wereldranglijst, van de 48ste naar uiteindelijk een plek buiten de top 200.