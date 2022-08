Nick Smidt plaatst zich voor halve finale EK op 400 meter horden

ATLETIEK - Nick Smidt heeft zich vanmorgen geplaatst voor de halve finale op de 400 meter horden bij het EK atletiek in München. De 25-jarige Assenaar had een sterk eindschot waarmee hij zijn plek bij de laatste veertien wist veilig te stellen.

Met een eindtijd van 50.06 liep hij de achtste tijd in de series. De Fransman Victor Coroller was met 49.35 de snelste man van de dag. Smidt scherpte begin deze maand, bij de Diamond League wedstrijd in het Poolse Chorzów, zijn persoonlijk record nog aan tot 49 seconden en 7 honderdsten.