DOS'46 rouwt om overleden selectiespeler Cas Steenbergen (23)

KORFBAL - DOS'46 uit Nijeveen rouwt na het overlijden van speler Cas Steenbergen uit De Schiphorst. De 23-jarige korfballer, die uitkwam in het tweede, liep in de nacht van 16 op 17 juli door een noodlottig ongeval ernstig hersenletsel op. Hij reed op zijn fiets terug naar huis van het Concours Hippique in Veeningen.

Wat er die nacht precies gebeurd is, is niet bekend. Steenbergen is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht en was daarna niet meer aanspreekbaar.

De 23-jarige korfballer begon zijn sportleven als voetballer, maar na drie jaar maakte hij de overstap naar het korfbal. DOS'46 noemt hem een 'echte teamplayer'. "Met zijn enorme lengte wist hij menig bal onder de korf in DOS'46-bezit te houden. Hij kon enorm genieten van een eigen gescoord doelpunt maar misschien wel meer van een mooie assist. Cas was degene die voor de wedstrijd nog even een lolletje maakte, maar in het veld streed hij altijd om de winst", schrijft de club op haar website.