Emmen-voorzitter Ronald Lubbers: 'Onze deur is nog niet gesloten voor Bas Dost'

Ruim veertien jaar na zijn laatste wedstrijd op De Oude Meerdijk keert Bas Dost komende zaterdag terug naar de plek waar het voor hem allemaal begon. Als tegenstander van de club die hij in de zomer van 2008 verliet, na zes goals in 781 competitieminuten. Waarvan drie in de allerlaatste wedstrijd van dat seizoen: in de derby tegen Veendam.

In de veertien tussenliggende jaren vierde de 33-jarige aanvaller grote successen bij Vfl Wolfsburg (winnaar Duitse beker), Sporting Portugal (winnaar Portugese beker) en Club Brugge (twee landstitels). Hij werd drie keer topscorer op het hoogste niveau (een keer bij SC Heerenveen in de eredivisie en twee keer van Portugal) en speelde bovendien achttien interlands, waarin hij één keer scoorde.

'Ik verwijt hem helemaal niets'

FC Emmen was lang in de race om de cirkel van de imposante loopbaan van de spits rond te maken, maar Dost koos uiteindelijk voor FC Utrecht. FC Emmen-bestuursvoorzitter Ronald Lubbers kijkt in een exclusief interview met RTV Drenthe terug op die spannende weken, waarin heel lang werd gesproken met de meest succesvolle speler uit de clubhistorie. "We waren echt heel dichtbij een terugkeer en natuurlijk was het balen toen Bas zijn keuze voor FC Utrecht bekend maakte. Maar ik verwijt hem helemaal niets."

"Het was", zo vervolgt Lubbers, "voor Bas een lastige keuze. Je moet niet vergeten, hij speelde vorig jaar Champions League en kon bij die club (Club Brugge) niet meer laten zien wat hij waard was. Als hij puur en alleen op zijn gevoel was afgegaan had hij voor Emmen gekozen. Dat weet ik zeker. Maar ik denk dat hij ook nog een keer wil laten zien dat hij 20 tot 25 goals kan maken op het hoogste niveau. En dat kan nu eenmaal bij Utrecht gemakkelijker dan in Emmen. Ik sluit niet uit dat hij zelfs topscorer van de eredivisie wordt. Ik hoop het ook voor hem, als hij dan zaterdag maar niet scoort."

'Ik hoop dat Bas met veel respect wordt ontvangen'

Lubbers hoopt dat Dost door het Emmer-publiek met respect wordt ontvangen. "Ik las ergens over een fluitconcert, maar dat zou ik echt heel jammer vinden. Hij is de meest succesvolle speler uit de clubgeschiedenis en heeft zich nooit negatief uitgelaten over de club. Ook in de maanden waarin we hoopten op zijn terugkeer heb ik de communicatie altijd als prettig ervaren. Of hij ons te lang aan het lijntje heeft gehouden? Nee, absoluut niet. Dat zegt alles over de moeilijkheid van de keuze. En of ik eerder een knoop had moeten doorhakken? Dat vind ik ook niet. Een speler als Bas geef ik alle tijd, zonder te pushen."

"Daarnaast is onze deur voor Bas Dost niet gesloten. Je weet nooit hoe het gaat in het voetbal. Kijk alleen maar eens naar Maikel Kieftenbeld. Dingen kunnen zo snel gaan en stel je voor dat Bas na dit seizoen nog steeds topfit is en een terugkeer wel ziet zitten."

Een keeper en een allround-middenvelder

Over de transferwindow tot nu toe is Lubbers content. "We hebben kunnen halen wat we wilden, al is het natuurlijk echt balen dat Maikel zo zwaar geblesseerd raakte. Fernando Pacheco moet nog wennen aan de intensiteit, maar dat zit er aan te komen én we zijn ontzettend blij dat we met Feyenoord zaken hebben kunnen doen over Mark Diemers." En het is nog niet klaar. Lubbers verwacht spoedig een keeper te presenteren en een allround-middenvelder. "Nu Maikel is weggevallen en Oussama El Azzouzi in België heeft getekend kijken we uiteraard ook uit naar een middenvelder. Dat hoeft niet specifiek een verdedigende middenvelder te zijn, maar kan ook een allrounder zijn. Daarnaast gebeuren in de laatste twee weken van de window altijd verrassende dingen, dat zal nu niet anders zijn."