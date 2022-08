Ricky Henry is de nieuwe fysiektrainer van FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen heeft in Ricky Henry een nieuwe conditietrainer gevonden. Die functie was vacant nadat Gerhard Warmink naar Feyenoord vertrok.

Henry heeft een verleden bij onder andere Sint-Truidense V.V. en KVV Thes in België, maar heeft ook in de Verenigde Staten en het Caribisch gebied gewerkt. Zo was de 38-jarige Jamaicaanse Belg ook trainer van de Turks- en Caicoseilanden. Dat is een twee eilandengroepen ten zuidoosten van de Bahama's.