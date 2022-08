Nick Smidt strandt in halve finales EK 400 meter horden

ATLETIEK - Nick Smidt uit Assen is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horden op het EK in München. Zijn tijd van 50.29 was vanmorgen een stuk langzamer dan gisteren tijdens de series. Toen liep hij 50.06.

De 25-jarige Assenaar moest vanmorgen flink toegeven op de concurrentie. In zijn halve finale finishte hij als zesde. Overall was zijn tijd vandaag goed voor de twintigste plaats in het veld. De beste acht gaan door naar de finale. De Noor Karsten Warholm was met 48.38 de snelste man van de dag.