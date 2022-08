Stam en Schoon stoten in kletsnatte partij door naar kwartfinale EK

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk is samen met haar beachpartner Raïsa Schoon doorgedrongen tot de kwartfinale van het EK beachvolleybal in München. Tegen de tweelingzusjes Inna en Iryna Makhno uit Oekraïne werd het 2-1.

De wedstrijd werd in de tweede set lange tijd onderbroken vanwege een weerswaarschuwing voor noodweer. Zowel de speelsters als het publiek moesten het stadion in München verlaten.

De Nederlandse vrouwen hadden toen de eerste set al met 21-15 gewonnen. In de tweede set begon het hard te regenen en werd de partij na 14 minuten onderbroken. De tweeling uit Oekraïne stond toen met 14-13 voor. Na een onderbreking van zo'n drie kwartier kon de partij weer hervat worden. Ondanks dat Stam en Schoon de stand in de tweede set eerst nog wel recht konden trekken, verloren ze uiteindelijk met 21-19. In de beslissende derde set werd het vrij gemakkelijk 15-9 voor het Nederlandse koppel.