Merel Freriks: 'Hier in Brest moet ik weer voor mijn plek knokken'

HANDBAL - Merel Freriks uit Emmen heeft na een maand haar draai al aardig gevonden bij haar nieuwe club Brest Bretagne Handball. De Franse stad ligt op meer dan 1100 kilometer van Emmen. Bij haar nieuwe werkgever voelt ze dat ze weer moet knokken voor haar plek in het veld. Terwijl ze het laatste seizoen bij Borussia Dortmund alle wedstrijden speelde.

"We zijn hier met z'n drieën voor mijn positie als cirkelloopster. Ik moet de concurrentie aangaan met hét grootste talent van Frankrijk op deze positie. En in verband met de oorlog is er op het laatste moment ook nog een speelster uit Rusland gekomen", verklaart Freriks.

"Maar concurrentie is alleen maar goed. Daarvoor ben ik hier ook gekomen, juist daarom speel ik in het buitenland. Als ik dat niet wil, kan ik beter weer naar huis gaan. Ik heb wel het gevoel dat ik van de trainer een eerlijke kans krijg om te laten zien wat ik kan."

Teambuilding

Freriks is de enige Nederlandse speelster in het team. In totaal komen zeven van de negentien speelsters uit het buitenland. Ze ging al met haar nieuwe ploeg op trainingsstage naar Hongarije. En om elkaar nog beter te leren kennen was er een uitgebreide teambuilding aan het begin van het seizoen.

"Ze hebben in Brest een hele grote marinebasis. We hebben daar eerst verschillende sportactiviteiten gedaan. Daarna moesten we op een hele hoge ladderwagen klimmen. Dat was net wat voor mij, met m'n hoogtevrees", lacht Freriks. "Maar ik ben wel tot halverwege gekomen."

"Ook werden we met een gasmasker op in een huis vol rook gedropt en moesten we op aanwijzingen van elkaar de uitgang zien te vinden. We moesten dus blind op elkaar vertrouwen. Daarna moesten we twee uur kajakken naar een onbewoond eiland, waar we ook zonder stromend water en elektriciteit overnachtten. Het is een goede manier om elkaar beter te leren kennen."

Champions League

Brest Bretagne Handball eindigde vorig seizoen als tweede in de nationale competitie. Ook schopte de ploeg het tot de kwartfinales van de Champions League. Een jaar eerder drongen ze zelfs door tot de final four van het prestigieuze toernooi.

"Ik merk wel dat het niveau op de trainingen hier hoger is. Dan gaat het vooral om de handelingssnelheid en de hoge balcirculatie. De club is ook weer een stukje professioneler. Alles is hier goed gestructureerd", vertelt Freriks.

"In het veld moet ik nog wel gaan aanvoelen wat de opbouwers precies van me willen. Ook onze timing moeten we nog beter op elkaar afstemmen. Maar in oefenwedstrijden leer je heel snel hoe iemand in een wedstrijd zit."

Carrière

Freriks groeide op in Borger en begon daar op haar vijfde met handbal. Op haar twaalfde stroomde ze door naar E&O in Emmen waar ze vijf seizoenen eredivisie speelde.

Via de HandbalAcademie op Papendal kwam ze in Duitsland terecht waar ze vijf seizoenen in de Bundesliga uitkwam. Eerst twee jaar bij de Bensheim-Auerbach Flames, daarna drie jaar bij BVB Borussia Dortmund. In januari werd bekend dat Freriks de komende twee seizoenen voor Brest uitkomt.

'Soms ontploft m'n hoofd'

De Franse taal zorgt soms nog wel voor hoofdbrekens. "In het veld moet ik natuurlijk 'rechts' en 'links' kunnen roepen. Ik ken die woorden wel, maar soms krijg ik ineens kortsluiting. Gelukkig zijn ze altijd bereid om me te helpen. Naast het veld praten we ook veel Engels. Soms ontploft m'n hoofd 's avonds van de hele dag een andere taal praten."

Freriks trekt veel op met de buitenlanders van het team. "De Franse vrouwen hebben natuurlijk allemaal hun eigen leven hier. Ik ben al samen met een Noors, Zweeds en Pools ploeggenootje naar Nantes geweest. Daar kwam Laura van der Heijden toen ook naartoe. Ik ken haar natuurlijk van het Nederlands team en van Dortmund. Zij woont in Chambray op zo'n vijf uur reizen. Met haar kon ik lekker Nederlands praten. Dat mis ik soms wel hoor."

Oefenwedstrijd Parijs

Freriks woont in een gemeubileerd appartement van de club en heeft inmiddels al kennisgemaakt met het strand van Brest. Komend weekend speelt ze een oefenwedstrijd in Parijs. Daar gaat een treinreis van vier uur aan vooraf. Daarna gaat ze er een gezellig weekend in de Franse hoofdstad van maken met Van der Heijden.

"We moeten er maar van genieten nu het nog kan. Straks als het seizoen begint hebben we daar geen tijd meer voor", besluit ze.