Rood Wit #3: 'Bernadou is een echte eredivisiespeler'

Ernst Söllner is de analist die samen met clubwatcher Niels Dijkhuizen aanschuift bij René Posthuma in aflevering 3 van Rood Wit, waarin de heren nog even terugkijken op het onnodige puntenverlies tegen RKC maar vooral vooruitkijken naar het duel van komende zaterdag tegen FC Utrecht.

Het wordt voor de Drentse club een weerzien met Bas Dost, de meest succesvolle speler in de clubgeschiedenis. Bestuursvoorzitter Ronald Lubbers liet gisteren al weten dat hij hoopt dat Dost met met respect wordt ontvangen in Emmen. Söllner sluit zich daarbij aan. "Die jongen heeft zich nooit uitgelaten over FC Emmen en heeft ook nergens gezegd dat hij honderd procent zeker terug zou komen dit seizoen. Ik fluit in ieder geval niet, maar ik ga ook niet juichen als ie scoort", zegt Söllner met een knipoog.

'Diemers moet zorgen dat hij dichtbij Zivkovic aan de bal komt'

Nieuweling Mark Diemers zal tegen Utrecht voor het eerst zijn opwachting maken in de basis. "Hij viel goed in en bleek meteen een meerwaarde. Hij moet er wel voor zorgen dat hij dichtbij Richairo Zivkovic gaat spelen en daar in balbezit komt, want ondanks veel balbezit tegen RKC waren echte kansen op één hand te tellen. Hij is een speler die én kan schieten én iemand vrij kan zetten voor de keeper."

Is de enige doelpuntenmaker tegen RKC, Lucas Bernadou, na zijn prima optreden afgelopen zaterdag misschien wel de ideale vervanger van de uitgeschakelde Maikel Kieftenbeld? "Dat zou zeker kunnen in bepaalde wedstrijden", aldus Niels Dijkhuizen. "Hij deed het in ieder geval goed, leest het spel goed en heeft bij zichzelf - mede dankzij Dick Lukkien - de juiste snaar weten te raken." Ernst Söllner kijkt daar niet van op. "Hij is een echte eredivisiespeler. In de Keuken Kampioen Divisie wordt op die plek veel meer duelkracht gevraagd, dat is nu anders. Nu komt hij in zijn kracht, want voetballen kan hij zeer zeker."