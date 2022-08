Britt Weerman plaatst zich als debutant bij EK senioren voor finale

ATLETIEK - Britt Weerman (19) uit Assen heeft zich bij haar debuut op het EK voor senioren weten te plaatsen voor de finale bij het hoogspringen. Een hoogte van 1 meter 87 was vandaag genoeg voor een plek in de top twaalf, die recht geeft op de finale.

Weerman begon haar kwalificatie op 1 meter 78. Daar had ze twee beurten voor nodig. Maar op 1 meter 83 was ze haar koudwatervrees kwijt. Daarna kwam ze ook zonder problemen over 1 meter 87. Begin deze maand won Weerman met een sprong van 1 meter 93 nog zilver bij het WK voor junioren in Colombia.