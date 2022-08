Stam en Schoon knokken zich in zinderende partij naar halve finales op EK

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam (23) uit Klijndijk is samen met Raïsa Schoon (20) doorgedrongen tot de halve finales van het EK in München. Ze wonnen vanmorgen in een zenuwslopende partij met 2-1 van het Zwitserse gelegenheidskoppel Menia Bentele en Anouk Vergé-Dépré.