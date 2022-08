Liveblog: FC Emmen wint 3-2 van FC Utrecht [gesloten]

FC Emmen ontvangt FC Utrecht vanavond in De Oude Meerdijk. Om 21.00 uur trappen beide ploegen af in speelronde drie van de eredivisie.

In de gelederen bij FC Utrecht natuurlijk goalgetter Bas Dost, die deze zomer bovenaan het verlanglijstje stond van FC Emmen. De ploeg van trainer Henk Fraser draait ondanks de komst van Dost nog niet. Met twee punten uit twee wedstrijden - tegen respectievelijk RKC Waalwijk en Cambuur - is de oogst vooralsnog mager.

FC Emmen - FC Utrecht is live te volgen via Radio Drenthe. Ben je niet in de buurt van een radio? Hieronder kun je de wedstrijd van minuut tot minuut volgen in ons liveblog!