Keeper Scherpen maakt tegen Heerenveen direct debuut voor Vitesse

VOETBAL - Kjell Scherpen maakt morgen in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen direct zijn debuut voor Vitesse. De 22-jarige doelman uit Emmen werd dinsdag op huurbasis overgenomen van de Engelse club Brighton & Hove Albion.

"Kjell is een goede bekende van de eredivisie, die ondanks zijn leeftijd al veel ervaring heeft, ook vanuit het buitenland", zegt Vitesse-trainer Thomas Letsch. "Hij komt met zijn persoonlijkheid zeer volwassen over. Ik ben blij dat Kjell hier is. Hij gaat ook starten tegen sc Heerenveen."