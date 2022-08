Stam en Schoon strijden morgen in troostfinale voor brons op EK

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam (23) uit Klijndijk speelt morgenavond samen met Raïsa Schoon (20) de troostfinale om het brons van het EK-beachvolleybal in München. In de halve finale verloren ze vanavond met 2-0 van Tina Graudina en Anastasija Kravcenoka uit Letland.

Vorig jaar schopten Stam en Schoon het als debutanten nog wel tot de finale van het EK in Wenen. Toen wonnen ze uiteindelijk zilver.

In de eerste set liepen de Oranje-vrouwen steeds achter de feiten aan en kwamen ze nooit op voorsprong. Tot 8-8 konden ze de stand nog steeds weer gelijktrekken. Maar daarna liepen de Letse vrouwen snel ver uit naar 9-17. Ondanks dat Stam en Schoon weer aardig terug in de wedstrijd kwamen, wonnen Graudina en Kravcenoka de eerste set met 13-21.

In de eerste fase van de tweede set ging de strijd aardig gelijk op, maar namen de Letse vrouwen na een gelijke stand toch steeds weer de leiding. Op 7-6 kwam het Nederlandse duo even op voorsprong. Maar verder dan één punt voorsprong kwamen ze deze wedstrijd niet. De regen maakte op de Königsplatz in München plaats voor de zon. Maar dat kon niet voor de ommekeer zorgen. De tweede set bracht de beslissing en ging met 21-19 ook naar Letland.