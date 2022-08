Lukkien: 'FC Utrecht heeft te weinig punten'

Na de eerste twee duels in het nieuwe eredivisieseizoen leven bij de twee ploegen die morgen tegenover elkaar staan in Emmen dezelfde gevoelens, want zowel FC Emmen als FC Utrecht wist dit seizoen nog niet te winnen terwijl ze daar toch zeker één keer op gerekend hadden. In het geval van Utrecht misschien zelfs wel twee keer, maar tegen RKC en Cambuur kwamen de ploeg van trainer Henk Fräser niet verder dan een gelijkspel.

Toch is de teleurstelling van Utrecht vooral gebaseerd op de statuur van de club en de nieuwe spelers die de nummer 6 van het afgelopen seizoen de afgelopen weken aantrok. "Dat we nog niet gewonnen hebben weegt zwaarder dan het feit dat we ongeslagen zijn", aldus Utrecht-middenvelder Hidde ter Avest na de laatste training voor het duel tegen Emmen.

"Ze hebben te weinig punten, dat is duidelijk", laat Dick Lukkien weten. "Tegen RKC speelden ze een slechte eerste helft, waardoor ze het na rust niet meer helemaal konden ombuigen en vorige week tegen Cambuur lieten ze aardige kansen onbenut maar gaven ze ook wel wat weg."

Over de eigen prestatie was Lukkien kort. "We speelden goed, hadden drie punten verdiend, maar gaven het na een aaneenschakeling van fouten binnen één minuut weg. Over die goal hebben we zeker gesproken de afgelopen week, want dat moet er zeker uit."

'We moeten tot meer kansen komen'

Maar er waren volgens de oefenmeester ook voldoende positieve punten. Zo stond de organisatie eigenlijk de gehele wedstrijd prima en functioneerde het middenveld ook goed, met een herboren Lucas Bernadou. Daarnaast viel nieuweling Mark Diemers sterk in. "Die gaat tegen Utrecht beginnen", verklapte Lukkien alvast. "En hoelang hij het dan volhoudt zullen we zien." De basisplaats van Diemers gaat ten koste van Jasin-Amin Assehnoun, want Ole Romeny zal verhuizen naar de linkerkant. "En dan moeten we zorgen dat we meer kansen bij elkaar spelen dan tegen RKC."

Historie: FC Emmen in het voordeel

Het wordt de zesde keer dat FC Utrecht en Emmen elkaar treffen in eredivisieverband. Van de voorgaande vijf ontmoetingen won Emmen er drie, FC Utrecht boekte twee zeges.

Van de 2 thuisduels tegen FC Utrecht won Emmen er 1 (in 2018/19 met 2-0). Die andere (in 2020/21) ging met 2-3 verloren. Van die 4 doelpunten werden er 3 gemaakt door spelers die nu nog steeds voor Emmen actief zijn: Keziah Veendorp, Miguel Araujo en Lucas Bernadou. De andere werd gemaakt door Michael de Leeuw.

Afwezigen