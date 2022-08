Voor ACV gaat het seizoen vandaag beginnen: thuis tegen DOVO

Het zal even wennen zijn voor de ACV-aanhang. Na zes seizoenen Fred de Boer staat er vanmiddag met Ruud Jalving een nieuwe trainer langs de lijn, in de seizoensouverture van de Asser Derde Divisionist tegen DOVO uit Veenendaal.

Alhoewel, de echte ACV'er kent Ruud Jalving nog wel. De 49-jarige inwoner van Zweeloo speelde namelijk negen seizoenen in het blauw-zwart en vierde vele successen in Assen. Jalving maakte deze zomer de overstap van FC Emmen, waar hij hoofdtrainer was van de O21-selectie.

De technische commissie van ACV slaagde er de afgelopen maanden in om de kern van het team, dat vorig seizoen knap zesde werd in de Derde Divisie, redelijk intact te houden én aan te vullen met doelman Ramon Nijland (HHC Hardenberg), verdedigers Tapmahoe Sopacua (Harkemase Boys) en Lars Dijk (FC Emmen O21), middenvelder Aleksandar Jankovic (FC Jedinstvo/ Servië) en de aanvallers Arnoud Bentum (Harkemase Boys, momenteel revaliderend van een knieblessure) en Giovanni Zwikstra (NEC O21).

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen maakte ACV indruk, want alle vier oefenduels werden gewonnen: SC Heerenveen O21 2-1, Urk 2-4, Be Quick 3-1 en Excelsior'31 1-4. In alle duels wist de nieuwe centrumspits Giovanni Zwikstra het net te vinden.