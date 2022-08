FC Emmen-captain Veldmate: 'Denk dat het een mooi potje wordt'

Over de tegenstander van vanavond is Veldmate duidelijk. "FC Utrecht heeft een goed elftal, maar het draait nog niet top getuige de twee punten uit de eerste twee duels. Maar het kan ook zomaar ineens allemaal goed vallen, al is het systeem wat ze spelen niet zo maar ingeburgerd. Ze spelen net als RKC een soort 5-3-2 systeem, al is het niveau van Utrecht uiteraard hoger dan dat van de tegenstander van vorige week."

Richairo Zivkovic speelt vanavond tegen de club waar hij in het seizoen 2016/2017 voor speelde. "Van dat elftal is weinig meer over. Ik denk alleen Mark van der Maarel nog (die overigens afwezig is in Emmen omdat hij voor de tweede keer vader is geworden de afgelopen week)."