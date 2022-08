FC Emmen is de baas in eigen huis tegen FC Utrecht: 3-2

In deze opstelling speelde de Drentse club een prima eerste helft, maar stond het bij rust wel 1-2. Twee keer zag het er niet goed uit bij een corner. In de tiende minuut kreeg Anastasios Douvikas de bal per ongeluk op zijn hoofd en tot zijn schrik ging de bal over de doellijn. Bij Emmen stonden ze erbij en keken ze ernaar, inclusief doelman Eric Oelschlägel die stokstijf op zijn doellijn bleef staan. Het betekende de 0-1 voor Utrecht. In de 34e minuut was het Bas Dost die zijn oude club pijn deed, door voor Jeroen Veldmate te kruipen bij de eerste paal en duikend raak te koppen. Dat was de 1-2, want in de fase voor de tweede treffer was het momentum voor FC Emmen dat via Ole Romeny uit een corner van Mark Diemers verdiend op gelijk hoogte kwam. Overigens keerde Oelschlägel bij de stand van 0-1 nog wel een megakans van Daishawn Redan.