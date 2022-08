ACV onderuit in openingsduel tegen DOVO

ACV is het nieuwe seizoen in de Derde Divisie begonnen met nederlaag. Op eigen veld bleek DOVO uit Veenendaal te sterk: 1-3. De Asser club verspeelde in de laatste twintig minuten een 1-0 voorsprong.

Dat de voorbereiding niets zegt over de competitiestart werd vanmiddag maar weer eens bewezen. Na vier zeges in de oefencampagne bleek ACV minder dwingend en controlerend dan in de duels tegen SC Heerenveen O21, Urk, Be Quick 1887 en Excelsior'31. Behoudens een sterke fase in de eerste helft bleef het spel van de ploeg van de nieuwe trainer, Ruud Jalving, te onrustig. "Misschien was het wel de spanning of wilden ze gewoon heel graag. Daarover heb ik trouwens helemaal geen klachten, ook vandaag niet. Iedereen is gretig en wil dolgraag", aldus Jalving die vanwege uiteenlopende redenen (nog) niet kon beschikken over Daniël Schans, Pascal Huser, Arnoud Bentum en beoogd eerste doelman Ramon Nijland.

Eerste helft

Enver Spijodic stond bij afwezigheid van Nijland onder de lat en begon uitstekend met twee prima reddingen in de eerste zeven minuten, waarna ACV meer en meer grip kreeg op het zeer drukke spel van de gasten. Luka Prljic, uit een corner, was de eerste die voor gevaar zorgde in de tiende minuut. Vijf minuten later gaf de nieuwe spits van ACV, Giovanni Zwikstra, een prima pass op een andere nieuweling (Aleksander Jankovic), maar de aanvallende middenvelder schoot in zeer kansrijke positie naast. Daarna was Justin Mulder dichtbij, na een mooie aanval over de rechterkant en een voorzet van Jaap van Dijken. Ook Steyn Strijker, na opnieuw goed voorbereidend werk van Zwikstra, had de openingstreffer op zijn schoen maar ook hij scoorde niet. De laatste kans voor rust was voor DOVO en dat was zonder twijfel de grootste kans in het eerste bedrijf. Vanuit de omschakeling gaf de snelle Lulinho Martins een niet te missen kans aan Guido van Dijk, maar het lukte de aanvaller wél.

Tweede helft