Stam en Schoon tonen veerkracht en pakken brons op EK

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam (23) uit Klijndijk heeft samen met Raïsa Schoon (20) brons gewonnen op het EK beachvolleybal in München. In de troostfinale wonnen de Nederlandse vrouwen met 2-1 van het Spaanse koppel Daniela Àlvarez (20) en Tania Moreno (20). Vorig jaar bij hun EK-debuut wonnen Stam en Schoon al zilver.

De partij werd twee uur uitgesteld in verband met het slechte weer. Maar ook tijdens de partij bleef het regenen waardoor de omstandigheden zwaar waren en de vrouwen ook in lange mouwen en in een lange broek speelden.