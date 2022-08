Scherpen hard onderuit bij debuutwedstrijd Vitesse: 0-4

VOETBAL - Kjell Scherpen heeft bij zijn debuut voor Vitesse vier keer de bal uit het net mogen vissen. De huurling van Brighton & Hove Albion ging met 0-4 onderuit tegen SC Heerenveen. Door de nederlaag bezeten de Arnhemmers de laatste plaats in de eredivisie.

Scherpen werd deze week binnengehaald door Vitesse, en mocht gelijk in de basis starten in speelronde 3 van de eredivisie. Zijn rentree op het hoogste niveau in Nederland kon hij niet opluisteren met een clean sheet, want al in de vijfde minuut werd de oud-FC Emmen-doelman gepasseerd. Sidney van Hooijdonk wist de bal langs Scherpen te schieten.

De zoon van Pierre van Hooijdonk maakte later in de wedstrijd nog twee doelpunten. De derde treffer - die vlak voor rust viel - werd gemaakt door de Zweedse spits Amin Sarr.

'Had elftal boost kunnen geven'

"We kregen al heel snel een doelpunt tegen", zei Scherpen na afloop bij ESPN. "Als ik die bal had gestopt had ik het elftal een 'boost' gegeven. Dat was precies was we nodig hadden. Helaas lukte me dat niet."

Trainer Thomas Letsch wilde na de nederlaag zijn spelers niet openlijk afvallen. "We hebben samen mooie tijden gehad, nu hebben we het heel moeilijk. Natuurlijk vragen we ons af waar het aan ligt. Duidelijk is dat we het alleen samen kunnen oplossen."