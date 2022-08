Matchwinner Vlak: 'Hadden vorige week al moeten winnen, maar dit is top'

Jari Vlak werd met een van richting veranderd afstandsschot in de 79e minuut de matchwinner van de wedstrijd tussen FC Emmen en FC Utrecht (3-2).

"Lekker toch", lacht de scorende middenvelder na afloop. "Als ie maar binnen valt, dat is het belangrijkste." De zure nasmaak van de late gelijkmaker vorige week tegen RKC Waalwijk heeft hij nog niet helemaal weggespoeld. "We hadden inderdaad vorige week al moeten winnen. Daar baal ik nog steeds wel een beetje van, maar dit is top."

Slag op middenveld gewonnen

De Volendammer in Drentse dienst noemde de overwinning verdiend: "We waren de eerste helft beter, maar je komt twee keer vervelend achter uit een corner. Ondanks dat we zelf ook uit een ingestudeerde corner scoorden. Uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen."

FC Emmen toonde bovendien veerkracht, want het kwam niet één, maar twee keer terug van een achterstand. "We speelden goed onder hun druk uit en als we lang speelden, dan hadden we daar vaak de diepte en dat bespeelden we goed." De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen op het middenveld, erkent ook Vlak: "Als je de slag op het middenveld wint, dan merk je dat een wedstrijd daar het vaakst wordt beslist."

Gouden trio geboren?

De allergrootste fan van Jannes is blij met de komst van Mark Diemers. Daardoor bloeit hijzelf ook op: "Je kunt hem altijd de bal geven en hij wil altijd vooruit. Het is een heerlijke speler om voor je te hebben en een type als Diemers miste ik. Doordat hij zich af en toe laat zakken, kan ik ook vaker diepgaan. Het is prettig dat ik nu in die ruimtes kan komen."