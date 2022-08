Kippenvel bij Bas Dost: 'Maar het FC Emmen-shirt van mijn zoontje verstop ik een tijdje'

"Heel eerlijk", vervolgt Dost, "toen we vanmiddag via het centrum naar het stadion reden had ik wel kippenvel. Kijk, ik heb hier van mijn 12e tot 18e rondgelopen. Daarna ben ik lang weggeweest en nu ik terug ben is de club gewoon actief in de eredivisie. Daar kan ik oprecht van genieten."

Volgens Dost is er één familielid heel blij met de uitslag van gisteravond. "Mijn broer Jens. Hij hoopte ook stiekem dat ik terug zou keren in Emmen. Ik vermoed dat hij wel kan leven met een goal van mij en een zege van Emmen. En dat FC Emmen-shirt van mijn zoontje? Die ga ik voorlopig maar even verstoppen."

Uiteraard ging het interview ook nog heel even over de mislukte flirt van FC Emmen met Dost afgelopen zomer. "Daar was Ronald Lubbers wel even flink teleurgesteld over, maar ik denk dat ik het op een nette manier heb uitgelegd. Ik sta nog steeds achter mijn keuze voor Utrecht, ondanks dat we matig aan het seizoen zijn begonnen. Maar wie weet in de toekomst. Alles is open. FC Emmen heeft in ieder geval laten zien dat je als aanvaller prima kunt functioneren."