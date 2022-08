Rui Mendes: 'We hebben power getoond, mede dankzij de steun van de fans'

Hij maakte zelf de 2-2 en gaf daarna ook nog het passje op Jari Vlak die op zijn beurt, via het been van Nick Viergever, FC Emmen naar de zege schoot: Rui Mendes. De Portugese aanvaller liet gisteravond zien dat hij prima mee kan komen in de eredivisie.

De topschutter van het vorig seizoen zelf was vooral lovend over de teamspirit, de veerkracht en de steun van de fans. "In eigen huis met de support vanaf de tribunes kunnen we heel sterk zijn, zelfs tegen een goede ploeg als FC Utrecht."