Dick Lukkien: 'Het beste team heeft gewonnen'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien straalde na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht van oor tot oor. Logisch, want zijn mannen toonden veerkracht tegen de nummer 6 van het afgelopen seizoen en bogen een 1-2 achterstand om in een 3-2 overwinning. "Het beste team heeft gewonnen vanavond", aldus de oefenmeester.

"Ik heb vijf kwartier lang genoten. We hebben in tempo gespeeld, kwaliteit geleverd en als team gestreden. Natuurlijk kregen we de goals te gemakkelijk tegen, daarover moeten we kritisch zijn. Maar mede door de steun van een kolkende Oude Meerdijk werd het een ouderwets avondje Emmen", vervolgde Lukkien.