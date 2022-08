David Haverdings pakt in Basel eerste mtb-zege in junior-series

MOUNTAINBIKEN - Bij het veldrijden knoopte hij de zeges al aan elkaar, maar vandaag heeft David Haverdings (18) uit Zuidlaren ook z'n eerste grote zege bij het mountainbiken gepakt. In het Zwitserse Basel was hij bij de cross country de snelste bij de UCI-junior-series.

Hij hield de Zwitser Jan Christen dik twee seconden achter zich. Het brons was voor de Duitser Emil Herzog die bijna twee minuten langer onderweg was.

Vroege aanval

"Ik ben samen met Jan op trainingskamp geweest en we hadden het plan om al vroeg aan te vallen en dat is gelukt", reageert Haverdings. "We reden meteen in de eerste ronde samen weg en in de finale moesten we sprinten voor de zege en die sprint won ik."

Haverdings is bezig met zijn laatste week als junior. Op 1 september stapt hij over van het clubteam voor de jeugd van AA Drink Young Lions naar de 'grote' Baloise Trek Lions-ploeg. Maar komende donderdag komt hij eerst nog in actie bij het wereldkampioenschap mountainbiken in het Franse Les Gets.

"Deze zege is een mooie bevestiging zo net voor het WK. Ik weet dat de vorm goed is en ik heb echt naar het WK toegeleefd. De Zwitser Christen is een van de topfavorieten voor het WK. Dus het is goed dat ik vandaag bij hem in de buurt kon blijven", besluit Haverdings.

WK in Frankrijk

De 18-jarige Drent start donderdag om 17.00 uur op het WK voor junioren in Les Gets.