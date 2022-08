Britt Weerman verrast bij debuut EK senioren maar grijpt net naast medailles

ATLETIEK - Hoogspringster Britt Weerman is bij het Europees kampioenschap in München vierde geworden. Ze kwam tot een hoogte van 1 meter 93.

Voor 19-jarige atlete uit Assen was het haar debuut op een internationaal titeltoernooi tussen de senioren. Sinds vorige maand is ze met 1 meter 95 Nederlands recordhoudster.

Podium

De Europese titel in München ging naar topfavoriet Yaroslava Mahuchikh uit Oekraïne. Zij kwam tot een hoogte van 1 meter 95. Het zilver was voor Marija Vukovi uit Montenegro. Ook zij sprong 1 meter 95, maar had twee beurten meer nodig. Het brons was voor de pas 17-jarige Angelina Topic uit Servië. Zij ging, net als Weerman, ook over 1 meter 93 heen. Maar had al met al twee pogingen minder nodig om deze hoogte te halen.

Wedstrijdverloop

De aanvangshoogte van 1 meter en 82 centimeter was geen enkel probleem voor Weerman, die zelf maar 1 meter 74 groot is. Tussen het internationale geweld kwam ze ook over 1 meter 86 heen, hoewel ze daar wel twee beurten voor nodig had. En hetzelfde gold voor de 1 meter 90. Op deze hoogte bleven van de dertien finalisten er nog acht over.

Daarna ging de lat naar 1 meter 93. De hoogte waarmee de Asser atlete, begin deze maand, nog zilver won op het wereldkampioenschap voor junioren in Colombia. Ook in München liet ze zien dat ze deze hoogte onder de knie heeft. Haar eerste poging was meteen raak en bracht haar naar de top vijf.