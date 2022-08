Bekijk hier de samenvatting van ACV - DOVO

ACV-trainer Ruud Jalving kende een ijzersterke voorbereiding met zijn nieuwe club. Alle vier oefenduels werden overtuigend gewonnen, maar in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen verloor de Asser Derde Divisionist. met 1-3. "Buiten een paar sterke fases was het al met al te onrustig van onze kant, ook nadat we op voorsprong kwamen. Of het de spanning was? Het zou kunnen. Maar misschien waren we ook wel te gretig."