FC Emmen Podcast #4: Drentse club enige lichtpuntje in dramatisch voetbalweekend

Het was een armetierig voetbalweekend in de eredivisie en vooral de zondagmiddag was een ware kwelling. Zelfs de samenvattingen tijdens Studio Sport waren eigenlijk niet om door te komen. Hoe anders was de zaterdagavond, met FC Emmen - FC Utrecht als absoluut hoogtepunt. Ook de podcastleden hadden genoten van het duel, al was Theo ten Caat toch kritisch. In een waar hoorcollege legt de oud-prof, schilder en schaker uit waar het volgens hem aan schortte.

Overigens bleek achteraf dat het college vooral interessant was voor Henk Fräser, want hoezo veranderde de Utrecht-coach van systeem in de eerste helft?

'Bij FC Emmen had Bas Dost veel meer voorzetten gekregen dan bij FC Utrecht

Uiteraard gaat het in de podcast ook over Bas Dost, die voor even terugkeerde bij zijn oude club. Volgens Niels Dijkhuizen leverde FC Emmen perfecte reclame af aan de spits die afgelopen zomer nee zei tegen Ronald Lubbers. "Bij Emmen had hij veel meer voorzetten gekregen als van de flankspelers bij Utrecht. Nou ja, welke flankspelers?"

En wie was nu de beste Emmenaar: Was dat Lucas Bernadou of toch Mark Diemers? Die laatste wil Ten Caat, ondanks zijn grote waarde, nog wel een tip geven. "Hou de bal niet te lang vast. Zeker om Zivkovic in stelling te brengen moet hij soms sneller beslissen."

Heuvelman ziet leidende positie in gevaar komen en kiest voor veilige weg in voorspelling

Heuvelman raakt na zijn mispeer van afgelopen weekend wat in paniek en kiest voor de veilige weg in zijn voorspelling van Feyenoord - FC Emmen. "Op basis van de rijke historie ga ik voor een kleine overwinning voor Feyenoord. Het wordt 2-0. Ten Caat verwacht dat de Feyenoord-spelers na de matige vertoning tegen RKC op scherp worden gezet door trainer Slot en gaat voor een hoge score, net als René Posthuma. Niels Dijkhuizen sluit een resultaat voor FC Emmen niet uit, maar durft hij het aan om de Drentse club op winst te zetten?

Gasten

Dick Heuvelman (sportgeweten van het noorden)

Theo ten Caat (voormalig profvoetballer, trainer, schilder en schaker)

Niels Dijkhuizen (FC Emmen-watcher RTV Drenthe)

