Hartono met speels gemak ronde verder in kwalificatie US Open

TENNIS - Arianne Hartono uit Meppel heeft haar eerste partij in het kwalificatietoernooi van de US Open in New York overtuigend gewonnen. Tegen de Amerikaanse Daniëlle Lao werd het afgelopen nacht 2-0.

In beide sets gaf ze geen enkele game weg en werd het in 52 minuten twee keer 6-0.

De 26-jarige Hartono is op dit moment de nummer 165 van de wereld. Lao, die inmiddels 31 is, staat 230ste.

Hartono moet drie partijen winnen om het hoofdtoernooi in New York te bereiken. De US Open is de laatste Grand Slam van dit seizoen. In haar debuutjaar op het hoogste niveau wist Hartono zich tot nu alleen voor het hoofdtoernooi van de Australian open te plaatsen.