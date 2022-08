FC Emmen haalt ervaren doelman Mickey van der Hart

In de zoektocht naar een extra doelman is FC Emmen uitgekomen bij Mickey van der Hart. De 28-jarige Amstelvener komt transfervrij over van het Poolse Lech Poznan. Bij die club sloot hij af in stijl: met de landstitel.

De oud-doelman van onder andere Ajax, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle tekende een contract tot het einde van het seizoen bij de Drentse eredivisionist, waar hij de concurrentie moet aangaan met Erik Oelschlägel.

Van der Hart begon zijn loopbaan bij AFC, de club die hij in 2007 verruilde voor de jeugdopleiding van Ajax. In 2013 debuteerde hij in het betaalde voetbal met Jong Ajax op bezoek bij FC Oss. Na een verhuurperiode bij Go Ahead Eagles maakte hij vervolgens de overstap naar PEC Zwolle, waar hij vier seizoenen het doel verdedigde. Na 143 duels in het Nederlandse betaalde voetbal vertrok hij In 2019 naar Lech Poznan, waar hij 65 keer het doel verdedigde in competitieverband.

Blessures, geen Europa League maar wel de landstitel

Dat hadden er veel meer kunnen zijn, maar de doelman kreeg aan het einde van zijn eerste jaar in Poolse dienst te maken met een zware schouderblessure. Daardoor miste hij in zijn tweede jaar onder andere de zes Europa League-duels die zijn club speelde. Ook in zijn laatste seizoen kende Van der Hart tegenslag. Een bovenbeenblessure zorgde dat hij lang aan de kant stond, maar in de beslissende fase in de strijd om het kampioenschap (de laatste tien duels van het seizoen) keerde hij dus met succes terug in de basis. Op dat moment had Van der Hart al besloten de club te willen verlaten, ondanks het bereiken van de voorronde van de Champions League.