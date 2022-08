Janneke Brauckman relaxed naar laatste WK juniroren: 'niet langer afvallen'

"Het is een keuze geweest met het oog op de lange termijn. In de -57 klasse was het gewoon niet meer te doen. Ik had misschien nog best dit WK in deze klasse kunnen draaien, maar dan was het daarna wel echt klaar geweest. Voor de -63 klasse moet je toch echt gaan bouwen en spiermassa heb je er niet zomaar bij. Daar moet je wel tijd voor uittrekken. En aangezien ik volgend jaar ook de overstap naar de senioren moet maken, was het wel een logische stap om dat nu te doen."