ACV mag uit Oekraïne gevluchte verdediger opstellen

VOETBAL - ACV kan in de Derde Divisie een beroep doen op Mohamed Yassine Abouzra. De verdediger is volgens de Assenaren speelgerechtigd.

De 25-jarige Abouzra deed in de voorbereiding al mee met ACV. De Marokkaan had een basisplaats in de gewonnen oefenwedstrijd tegen Urk (4-2). Abouzra was hiervoor in Oekraïne actief voor FC Real Pharma Odessa. Hij sloeg vanwege de Russische invasie op de vlucht en kwam uiteindelijk in Assen terecht, waar hij kon meetrainen bij ACV.