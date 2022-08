Arianne Hartono strijdend ten onder in kwalificatie US Open

TENNIS - Arianne Hartono uit Meppel is er niet in geslaagd de derde ronde van het kwalificatietoernooi van de US Open te halen. In haar partij tegen de 21-jarige Française Clara Burel werd het 2-1

De 26-jarige Hartono is op dit moment de nummer 165 van de wereld. Haar Franse opponent schopte het ooit tot de 74e plek op de wereldranglijst, maar staat nu 132e.

Wedstrijdverloop

Hartono kwam meteen goed uit de startblokken en brak meteen de eerste servicebeurt van de Française en kwam zo op een 2-0 voorsprong in de eerste set. Ze bleef haar tegenstander vervolgens de baas en won uiteindelijk met 6-4.

Maar in de tweede set liet Burel zich niet opnieuw verrassen en brak ze op haar beurt meteen de service van Hartono. De Française liep uit naar 3-0. Op haar eigen servicebeurten kon Hartono nog wat terugdoen, maar dat was niet voldoende. En zo sleepte Burel er met 6-3 nog een beslissende derde set uit.

In die set ging de strijd lang gelijk op. Totdat de Française op 4-3 de service van Hartono brak en doorstootte naar 5-3. De Drentse maakte vervolgens nog 5-4. Maar Burel besliste de partij op haar eigen servicebeurt.

Vorig jaar oktober stonden beide vrouwen ook al eens tegenover elkaar in de halve finale van het toernooi in Cherbourg-en-Cotentin. Toen verloor Hartono nog met 2-0.

Eerste kwalificatieronde

In de eerste ronde van het kwalificatietoernooi van de US Open won Hartono dinsdag nog met speels gemak van de Amerikaanse Daniëlle Lao. Het werd 2-0 en Hartono gaf geen enkele game prijs. Maar om het hoofdtoernooi in New York te bereiken had ze drie partijen op rij moeten winnen.

Laatste Grand Slam