David Haverdings stapt uit de wedstrijd bij zijn laatste WK als junior

MOUNTAINBIKEN - David Haverdings uit Zuidlaren is vanmiddag uitgestapt bij het WK voor junioren in het Franse Les Gets. Het was zijn laatste optreden als junior.

"Alles ging mis", was na afloop z'n commentaar. "Zowel technisch als fysiek en ook qua materiaal."

Het was een flinke domper voor de 18-jarige Drent omdat hij afgelopen weekend in Basel nog had laten zien dat hij de goede vorm te pakken had. Daar won hij voor het eerst in z'n carrière een wedstrijd in de UCI-junior-series.

Haverdings kende in Frankrijk een matige start waarbij hij bij de eerste doorkomst al meteen een halve minuut aan z'n broek had. Hij wist zich nog wel even op te werken naar de dertigste plek in het veld. Maar daarna moest hij veel terrein prijsgeven.

Podium

De wereldtitel bij de junioren ging naar de Duitser Paul Schehl die de hele wedstrijd domineerde en solo finishte. Het zilver was voor de Zwitser Jan Christen en de Fransman Paul Magnier complementeerde het podium.

Rens Teunissen van Manen was de beste Nederlander op de vierde plaats.

EK

Bij het EK in het Portugese Anadia, finishte Haverdings, begin juli, in de individuele wedstrijd als vijfde en werd hij met het Nederlandse mixed-relay-team Europees kampioen.

Overstap