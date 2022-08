Dick Lukkien: 'Vier punten is oké, maar het hadden er zes moeten zijn'

FC Emmen speelt zaterdag in een uitverkochte Kuip. Dick Lukkien kijkt er al enorm naar uit. Natuurlijk naar de ambiance, maar ook om zijn elftal te meten met dat van Feyenoord. 'We nemen het goede gevoel van de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht uiteraard mee naar Rotterdam."

Die 3-2 zege was na de verwachte nederlaag tegen PSV én het onverwachte gelijkspel tegen RKC zeer welkom. "Of het gevoel leeft dat de huidige vier punten oké is of dat we op zes hadden moeten staan? Eigenlijk beide wel, al ben ik zeer tevreden hoe het elftal heeft gereageerd op die domper tegen RKC. Er kwam logischerwijs meer druk op het duel tegen FC Utrecht, maar die pot hebben we dik verdiend gewonnen."