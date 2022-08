Luister live naar Feyenoord - FC Emmen!

FC Emmen speelt vanavond om 20.00 uur in De Kuip tegen het vooralsnog ongeslagen Feyenoord. Dat is de vierde wedstrijd van het seizoen voor de ploeg van trainer Dick Lukkien. De oogst tot nu toe? Vier punten uit drie duels.

Feyenoord - FC Emmen is live te volgen op Radio Drenthe. Niels Dijkhuizen en René Posthuma verzorgen het commentaar. Niet in de buurt van een radio? Niet getreurd, op onze website en in de app van RTV Drenthe is het duel van minuut tot minuut te volgen in een liveblog!