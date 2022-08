VKW wil Westerbork in vierde divisie op de kaart zetten

VOETBAL - Nog nooit kwam VKW uit Westerbork uit op landelijk niveau en daar gaat vanmiddag verandering inkomen. In de vierde divisie willen de blauw-witten Westerbork op de kaart zetten.

"Alle ploegen moeten ook allemaal op bezoek bij ons, de boertjes uit Drenthe. Dan zullen we ervoor zorgen dat ze hun borst nat maken. Zo staan we erin." Hoofdtrainer van VKW, Bernd van Bolhuis, heeft vooral heel veel zin in het avontuur op landelijk niveau.

Toen Van Bolhuis in de lente bij VKW tekende, was promotie nog niet zeker. Als nummer twee van de eerste klasse F is de club omhoog gegaan. "Ik krijg er geen zwetende handjes van, hoor. Ook als trainer wil je zo hoog mogelijk trainen. Net als de spelers in het veld. Bij Be Quick heb ik enige tijd rondgelopen en gezien hoe spelen in de hoofdklasse eruit ziet."

Om 9.30 uur vertrekken

Sportief gezien is het doel van VKW duidelijk: handhaven. Vooral organisatorisch stoeit de dorpsclub nog even. "We zijn de hele zondag kwijt", lacht routinier Durk de Jong, op 6-jarige leeftijd lid geworden van VKW. "De bus vertrekt al om 9.30 uur."

HBS-uit, in Den Haag, staat op het programma voor debutant VKW. "Je gaat werken met maaltijden die op tijd ingenomen moeten worden. Dat is allemaal nieuw", aldus Van Bolhuis. Iedereen krijgt een pastasalade, sportdrankje en flesje water.

Allemaal eigen jongens