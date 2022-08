Avontuurlijke Mickey van der Hart heeft een kort lijntje met Wildlands

Maar dat was niet het enige argument van de oud-doelman van Ajax, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en Lech Poznan. "Eerlijk gezegd had ik gehoopt op een langer verblijf in het buitenland en dan het liefst in Zuid-Europa, maar de perfecte aanbieding bleef uit. Ik had voldoende keuze hoor. In het Oostblok en ook in Nederland, maar die heb ik allemaal 'nee' verkocht." Ook FC Emmen zat aanvankelijk in de wachtkamer omdat hij wilde wachten. "Maar omdat dat wat ik hoopte niet voorbij kwam en ik niet wilde tekenen om het tekenen ben ik gaan nadenken over FC Emmen en heb ik - samen met mijn vriendin - besloten om terug te keren naar Nederland."