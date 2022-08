Arne Slot: 'Hoe Lukkien zijn elftal laat spelen is mooi én goed voor het Nederlands voetbal'

De wekelijkse persconferentie met Feyenoord-trainer Arne Slot, voorafgaand aan een competitiewedstrijd, was al een kwartier onderweg toen de oefenmeester zelf maar begon over de Drentse opponent van de Rotterdammers vanavond. Tot die tijd ging het toch vooral over de loting van de Europa League en het vertrek van Jens Toornstra naar FC Utrecht.

Slot maakte subtiel het bruggetje van Europa League-opponent Lazio Roma naar FC Emmen. "Lazio wordt getraind door Maurizio Sarri, die ik vooral ken als trainer van Napoli in het verleden. Hoe hij dat team liet spelen was echt heel mooi om te zien. Nu wil ik niet Dick Lukkien vergelijken met Sarri, maar ook hij laat zijn team aantrekkelijk voetbal spelen."

'Lukkien stapte niet van z'n geloof'

"Er zijn veel mensen die roepen dat massaal verdedigen en tijdrekken hoort bij een club in het rechterrijtje. Lukkien doet dat niet en dat vind ik ontzettend mooi en goed voor het Nederlands voetbal. En dan zullen er ongetwijfeld mensen zeggen dat hij twee jaar geleden wel met dat voetbal is gedegradeerd. Dat klopt, maar hij stapte niet van zijn geloof en keerde in één keer terug. En misschien mocht hij wel blijven zitten omdat hij zijn ploeg zo leuk liet spelen."

'Hoe dominant FC Emmen vorige week speelde tegen FC Utrecht is gewoon knap'