Mark Diemers: 'De goals van Zivkovic gaan echt wel komen'

Mark Diemers keert vanavond, amper drie weken na zijn vertrek bij Feyenoord, terug bij de Rotterdamse club. Met FC Emmen speelt hij, in een uitverkochte Kuip, de vierde wedstrijd van het seizoen.

De middenvelder kijkt uit naar die ontmoeting. "Ik kan me best voorstellen dat er spelers zijn die onder de indruk zijn van dat stadion, maar je moet er gewoon van genieten. De sfeer is er geweldig, het is een fantastisch stadion en de grasmat is altijd geweldig."

'Wat hebben we te verliezen?'

"Of we kans maken? Je maakt altijd kans. Ik heb er met Fortuna gewonnen en bijna met De Graafschap, bovendien wonnen we met Fortuna twee keer thuis van ze. Dus ja, het kan zeker. De sleutel is dat je brutaal moet zijn en niet onder de indruk moet raken van een bomvolle Kuip, ondanks dat Feyenoord natuurlijk meer kwaliteit heeft. Maar wat hebben we te verliezen? We hebben vier punten gepakt in de eerste drie duels, tegen PSV, RKC en FC Utrecht. Dat is prima, al hadden het er wel zes kunnen zijn."

Vorige week, in de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht, speelde Diemers vijf kwartier en dat was ook wel de max. "We zetten ook hoog druk, dus dat vergt wel energie. Maar na de drie kwartier tegen RKC, de vijf kwartier tegen FC Utrecht zit er tegen Feyenoord wellicht evenveel in en werken we langzaam maar zeker toe naar de volle negentig minuten.

'De mensen hebben hun mening toch wel klaar'

Diemers stapt vanmiddag zonder enige vorm van rancune in de bus richting Rotterdam. "Er zijn mensen die zeggen dat ik niet geslaagd ben bij Feyenoord, maar zo zie ik het niet. Ik heb veel wedstrijden gespeeld in een betrekkelijk korte periode bij de club en daar zaten zeker goede wedstrijden tussen. Maar ach, wat doe je daar aan? De mensen hebben hun mening toch wel klaar. Ik ben nu speler van FC Emmen en geef het maximale voor die club. Ik heb en voel veel vertrouwen hier en dat neem ik mee het veld op."

